МакSим душили собственные танцоры

Восходящая звезда российской поп-музыки МакSим чудом осталась жива, когда во время шоу танцоры кордебалета накинули ей на шею аркан и слишком сильно затянули узел. Максим сразу изменилась в лице и сильно закашлялась, нервно схватившись за путы, крепко сдавившие ее тонкую девичью шею. Уже после рокового концерта в одном из ночных клубов Уфы певица призналась «ТД», что она «настоящая ходячая катастрофа». - Я сама себя боюсь, - посетовала певица. - Если в ресторане я не опрокину столик, можно считать, что вечер удался. Певица выступала настолько зажигательно, что чуть не стала жертвой собственной гиперактивности. Во время очередного номера артисты подтанцовки накинули на шею Максим веревки и стали тянуть их в разные стороны. Пока танцоры, кружась вокруг певицы, запутывали канаты на ее шее, Максим весело пританцовывала, но вдруг веревки туго сдавили ей шею. Максим побледнела, сильно закашлялась и затряслась всем телом, не в силах больше петь. Артисты, наконец-то заметив, что с певицей творится что-то неладное, остановились - и Максим резким движением руки успела ослабить тугой узел. Завершив номер, певица и танцоры буквально умчались за кулисы. Пока Максим в истерике распутывала веревки, принесли минералки. Певица залпом выпила стакан воды и только тогда пришла в себя. - Я - настоящая ходячая катастрофа, - посетовала она. - Сейчас чуть не задохнулась, а с утра чуть гостиницу не спалила. Оставила включенным чайник, который весь выкипел и едва не загорелся. После инцидента, до смерти напугавшего артистку, администратор шоу устроил неаккуратным танцорам форменный разнос.