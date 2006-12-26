Басков соблазнил жену прямо на юбилее Билана (ФОТО)

Николай Басков настолько вошел во вкус праздничного веселья, что на глазах у ошарашенной публики начал домогаться своей жены, сообщает «Твой День». Николай Басков настолько вошел во вкус праздничного веселья, что на глазах у ошарашенной публики начал домогаться своей жены. Света, которая также пребывала в игривом настроении, отвечая на поцелуи и объятия мужа, схватила его за «достоинство». Друг от друга супругов отвлек лишь сам именинник: услышав песню в его исполнении, певец с женой бросились к сцене. – Дима, сегодня у тебя замечательный день, к тебе пришли люди, которые тебя по-настоящему любят и тебе не завидуют, – начал свою поздравительную речь Николай. – Мне хочется пожелать тебе много всего, но в первую очередь – найти свою любовь и испытать радость и счастье, которые в этом году испытал я: стать отцом... Для меня раньше число 25 означало гонорар, но у тебя, благодаря Рудковской, сейчас он уже выше. – Не скрою, не скрою, – полушутя заметил Билан. – Я хочу предложить тебе сейчас исполнить песню, которую ты у меня спи...л, – продолжил Басков. – Коля, ты хотел сказать – «спионерил»? – поправил его Дима, и они дуэтом исполнили композицию «Памяти Карузо».