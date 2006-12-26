Джоли: я не хотела разрушать семью Питта и Энистон

Анджелина Джоли рассказала историю о том, как она влюбилась в Питта. При этом она подчеркнула, что не собиралась разрушать семью Брэда Питта и Дженнифер Энистон. "Это просто случилось, неожиданно для меня", - заявила актриса. Знакомство двух секс-символов Голливуда произошло во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. По словам Анджелины Джоли, она не ставила перед собой цели разрушить брак между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон. Кроме того, "миссис Смит" считает, что "между Брэдом и Дженнифер уже давно не было никаких отношений и последнее, о чем они думали - так это о сохранении своего брака", передает World Entertainment News. Анджелина Джоли заявила также, что не собирается скреплять себя узами брака с Брэдом Питтом. "Мы оба уже прошли через это, и я считаю, что замужество не является той причиной, по которой люди живут вместе и любят друг друга", - заявила Анджелина Джоли. "Мы привязаны к нашим детям, у нас есть много общего, я думаю, это прекрасно", - добавила актриса. Стоит отметить, что у пары есть общая дочь, шестимесячная Шило Нувель, и двое приемных малышей - пятилетний Мэддокс и Захара, которой недавно исполнилось два года. При этом Анджелина заявила недавно, что собирается усыновить или удочерить еще одного ребенка. "Я хочу завести еще детей. Мне нравится быть с ними, нравится быть с Брэдом. За последние два года я была занята на съемках не более трех недель. Я отдаю все свое свободное время своим детям и мне это нравится", - заявила Анджелина Джоли.