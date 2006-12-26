Кира Найтли и Скарлет Йоханссон даже без одежды никого не возбуждают (ФОТО)

Не так давно Скарлетт Йоханссон позировала обнаженной для Vanity Fair. К этим фото ожидался огромный интерес, однако, как показали опросы, даже самые преданные почитатели актрисы отнеслись к этой фотосессии равнодушно и без интереса. Скарлетт Йоханссон и Киру Найтли для обложки ежегодного голливудского выпуска журнала Vanity Fair сняла фотограф Энни Лейбовиц. Компанию знаменитым актрисам составил Том Форд, художественный директор журнала - правда, он снялся в костюме, расставшись лишь с галстуком и расстегнув ворот рубашки. Как рассказала голливудская актриса, во время съемок в павильоне те несколько мужчин, которые присутствовали там, вообще не обратили внимания, когда они с Кирой Найтли сняли с себя одежду. Вместо того чтобы разглядывать прелести красавиц, мужчины увлеченно пялились в свои компьютеры и проверяли e-mail. Если так дальше пойдет, возможно, Скарлетт вообще передумает раздеваться в кино. А ведь недавно она пообещала раздеться еще и в кино до того, как станет старой и седой.