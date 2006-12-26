Мадонна выпустила коллекцию детской одежды

Поп-королева Мадонна выпускает коллекцию детской одежды, которую юные поклонницы певицы смогут приобрести уже в январе. Коллекция «The English Roses» будет презентована в январе, во время специализированной выставки Premier Kids, которая пройдет в Бирмингеме. Как утверждается в выпущенному по этому случаю пресс-релизе, «благодаря ярким цветам и трендовому дизайну «The English Roses» станет самой хипповой линией одежды для девочек на британском рынке». В Соединенных Штатах вышеуказанная коллекция уже поступила в продажу. Эти модели являются своеобразным продолжением детской книги Мадонны «The English Roses», иллюстрации к которой и вдохновили певицу и фирму Lipstik Clothing создать одежду для детей. Что касается самой книги, которая является литературным дебютом Мадонны, то в Великобритании она стала хитом продаж, разошедшись тиражом в более чем 10 000 экземпляров лишь в течение первой недели продаж. Вызовет ли одежда от Мадонны такой же ажиотаж, покажет время.