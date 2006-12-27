Певица Малина проводит ночи с Данко

Молодая певица Малина, как оказалось, уже давно тесно общается с известным исполнителем Данко. Звёзды часто развлекаются вместе, посещая различные вечеринки, тусовки и клубы. Как личности неординарные они любят отрываться необычными способами. Буквально на днях музыканты решили отправиться в караоке-клуб, но при этом закосить под «простых смертных». Выбрали неброские вещи, чтобы не привлекать к себе внимания, и даже одели кепки. И поначалу их действительно никто не узнал. Малина и Данко спокойно сидели за столиком и отдыхали, наслаждаясь своим маленьким маскарадом, пока в клубе не объявили конкурс на лучшего исполнителя. Их пригласили поучаствовать как обычных посетителей. - Нас раскрыли, когда мы поднялись на сцену и начали петь, - с улыбкой рассказывает Малина. – Тут даже кепки не помогли. Гости заведения безумно обрадовались. Мы исполнили парочку старых мировых хитов, чем и заработали себе первое место в этом конкурсе караоке. Но от лавров победителей артисты отказались, посчитав такой итог несправедливым, так как остальные участники профессиональными вокалистами не были. Малина и Данко покинули заведение под гром аплодисментов, понимая, что настоящий талант никак не скроешь.