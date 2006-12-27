Финал российского проекта «Танцы со звездами» (ФОТО)

Актер Александр Дедюшко за время проекта успел удивить разными образами, но выступить в роли шейха ему пришлось, пожалуй, впервые. Восточный паша получился из актера эффектный. Александр появился на паркете с огромным ковром с завернутой в нем «наложницей» Лианой Шакуровой. Восточные напевы, пылающие факелы и завораживающие движения девушки никого не оставили равнодушными. Забавно, что на репетиции Александр решил использовать ковер большего размера. Он с трудом втащил его на сцену, едва не поставив Лиану вниз головой. Подбежавшие администраторы помогли танцовщице избежать падения.