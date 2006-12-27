Все «Сливки» достались Джокеру

Вчера состоялись съемки нового видео ВИА «Сливки» на песню «Заморочки». Действо проходило в том же павильоне, в котором еще не успел остыть воздух от компании Тимати-Фриске-Зверев. Да и режиссером вновь стал, создатель ролика «В клубе», Константин Черепков: «Мне все равно кто выступает и что поет, я просто делаю свою работу», - поделился он с кем-то из съемочной команды, параллельно крича Карине Кокс: «Не надо пошлости, не надо смеха… Стервозности! Карина, покажи нам, как выглядят стервы!» Работа кипела с восьми утра и до позднего вечера. За это время трио сменило несколько нарядов (от откровенных до похувиков). Автор же «Заморочек» и один из героев клипа Доминик Джокер, несмотря на простуду, снялся, съездил на какой-то концерт и снова вернулся на съемочную площадку. Легкий, подростковый клип, где на картинке танцуют три секси герлз и модные чуваки. Таких чуваков ближе к вечеру подкатило человек 10, все в широченных штанишках, кроссовках, короче, все, как надо. По сценарию би-бои хотели попробовать этих самых сливок на вкус, но девчонок удалось соблазнить лишь Джокеру, который, в отличие от молодняка, смело обласкал Каринину попку и отдельным проигрышем загнал модный такой речитатив. «Сюжета как такового нет, - рассказала второй режиссер ролика Ирина, - все просто – сначала белый план, белый подиум, потом – красный коридор, девчонки в разных стилях, r’n’b танцоры. Улица и гламур, но гламур в хорошем понимании этого слова. Картинка символистична, потому что режиссеру не хочется перегружать кадр какими-то излишествами. Фишка в том, что вся тусовка вокруг – это только парни. А один из них, Доминик Джокер, это такое воплощение всех мужчин, и потому именно ему эта песня и посвящается». Было интересно узнать, что думает о таком высказывании сам Доминик. Засмущавшись и улыбаясь, он ответил: «Да это просто шутка такая… Мм.. Ну я не знаю, это не мне решать». Услышав же вопрос о творчестве, он тут же взбодрился: «Песня о том, что времена застенчивых уже давным-давно прошли. Композицию мы написали на пару с Никитосом Малининым». На огонек также заскочил Сергей Жуков, две минуты понаблюдав за происходящим, он забрал какую-то детскую игрушку и убежал, боясь не вовремя привезти ребенка на новогодний вечер.