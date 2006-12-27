Пугачева сделала пластическую операцию

Рискуя пошатнувшимся за последний год здоровьем, Алла Борисовна легла под нож пластического хирурга. Новую операцию Пугачева сделала там же, где и раньше, – в питерской клинике Артура Рыбакина. Нам стали известны подробности удивительной метамарфозы певицы. После операции на сердце, которую примадонна перенесла в этом году, любые другие хирургические вмешательства были крайне нежелательны для Пугачевой. Понимала это и сама Алла Борисовна, но, тем не менее, она решила перед Новым годом внести коррективы в свою внешность, пишет газета «Твой день». На большом концерте «Песня года», хозяйкой которого была примадонна, она появилась заметно похорошевшей и похудевшей. Тусовка с упоением обсуждала внешность певицы, гадая, на какой же диете сидит примадонна, но, как оказалось, эти изменения – дело рук пластического хирурга Артура Рыбакина. Незадолго до участия в «Песне года» Алла Борисовна тайно посетила его питерскую клинику. В Санкт–Петербург Пугачева приехала одна. Проконсультировавшись с доктором, примадонна решилась на круговую подтяжку лица и коррекцию подбородка (при помощи так называемых силиконовых подушек). В институте красоты подтвердили приезд Аллы Борисовны. «Да, Пугачева была у нас, – сказали нам в клинике. – Она несколько дней провела в стационаре, так как после этих операций на лице остаются синяки и отеки и пациент не может выходить на улицу». Кроме того, в институте красоты сообщили, что над внешностью певицы трудились бесплатно – в знак уважения к примадонне. Напомним, что впервые певица легла под нож пластического хирурга в 1991 году. Тогда Алла Борисовна решила избавиться от лишних килограммов в области живота и бедер. Первый опыт оказался более чем печальным для Пугачевой – во время операции певице занесли инфекцию, и врачи только чудом спасли ей жизнь. Правда, говорят, что женщина, пройдя через одну операцию, не может остановиться. Так было и с нашей примадонной. Через несколько лет она вновь обратилась к пластическим хирургам. Ей сделали первую круговую подтяжку лица, а в 1996 году Алла Борисовна отважилась на липосакцию – операцию по избавлению от лишнего веса. Еще через год Пугачева стала обладательницей «голливудской» улыбки, вставив фарфоровые зубы и убрав знаменитую щербинку. В 1998 году примадонна вновь откорректировала, но незначительно, свое лицо. В следующий раз Пугачева преобразилась только через четыре года – перед конкурсом «Новая волна» в Юрмале.