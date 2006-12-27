Орбакайте рассказала о своем романе

Кристина Орбакайте и ее возлюбленный Михаил Земцов больше двух лет счастливы вместе. В недавнем интервью обычно немногословная Кристина решилась рассказать историю своей любви. Оказывается, личное счастье артистки, сам того не подозревая, устроил певец и композитор Игорь Николаев. "Мы познакомились в Майами, куда я езжу отдыхать дважды в год. После празднования дня рождения Игоря Николаева отправилась потанцевать в клуб, где и увидела Мишу, - вспоминает певица. - Мы до сих пор спорим, кто из нас подошел первым, – каждому кажется, что это был он". Долгое время Михаил даже не подозревал, что его новая знакомая – известная в России певица, пишет "Родная газета". Молодой человек был весьма далек от русских реалий. "И слава богу, что не знал, - говорит теперь Кристина. - Мы стали созваниваться, переписываться эсэмэсками. Могли по сто штук в день отправить друг другу, несмотря на дороговизну связи. Было интересно все, что происходит в жизни друг у друга. Потом я поехала в Америку на гастроли и на съемки фильма "Родственный обмен". И снова встреча с Мишей. Наконец, разлука стала мучительной, и он сам приехал ко мне в Москву. Но в Америке у Миши большой бизнес, вскоре он вернулся туда. Так что сейчас мы живем на два континента. Любовь ли это, не знаю…"