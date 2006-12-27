Влада Литовченко вошла в ТОП-100 самых красивых женщин мира (ФОТО)

Президент агентства моделей «Карин», «Мисс Украина», «Красивый символ нации» и отечественный секс-символ Влада Литовченко вошла в ТОП-100 самых красивых женщин мира. Сто самых сексуальных девушек ежегодно выбирает журнал Playboy, и в этот список входят актрисы и модели, чьи фотосессии были напечатаны на страницах Playboy на протяжении года. «Мы исходили в первую очередь из понятия внешности», - говорят сотрудники журнала, и отмечают, что нашумевшая обложка и фотосессия с Владой Литовченко действительно была одной из самых рейтинговых, а в продаже этот номер раскупили за пару недель. Влада Литовченко кроме всех вышеперечисленных титулов является в первую очередь успешной бизнес-леди, «лицом» многих отечественных и зарубежных торговых марок. Признание и титулы не мешают ей развивать бизнес, удерживать лидерство и покорять новые вершины. Влада входит в Топ-100 самых влиятельных женщин Украины, и при этом является наиболее высокооплачиваемой украинской моделью. Ей часто говорят, что она кумир многих девушек, которые стремятся быть похожими на нее. Она улыбается и отвечает, что делает все для того, чтобы мир стал красивее.