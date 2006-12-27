Наталия Орейро сделала предложение «Народному артисту»

Победителю «Народного артиста – 1» Алексею Гоману поступило предложение, от которого он не смог, да и не захотел отказаться. Сама уругвайская певица и актриса Наталия Орейро предложила певцу сняться в ее клипе. По словам «Дикого ангела», драматическая история любви, рабочее название которого звучит «El amor apasionado», что в переводе на русский означает «Страстная любовь», не мыслимо без «рокового блондина с нахальными голубыми глазами». Так высказалась сама Наталия об Алексее Гомане, завидев его в российской версии «Танцев со звездами -2». Учитывая частоту появлений в Москве и любовь к нашей стране, госпожа Орейро уже стала практически москвичкой. И вот в один из приездов латино-американская звезда, увидела на голубом экране «Танцы со звездами». Тогда это был первый выпуск проекта. Он понравился певице и актрисе настолько, что та попросила своих российских представителей записать для нее все последующие выпуски шоу. И не промахнулась. Во время исполнения фееричной зажигательной «Самбы» («Танцы со звездами-2»), партнер для зарождавшегося клипа был определен! Терзаний не было, она была уверена, что на роль дерзкого «укротителя сердец» подходит именно Гоман. Не скрывая удовольствия от «находки», Наталия поделилась: «Я так и вижу картинку. Он – яркий блондин – я - жгучая брюнетка. Он – в черном костюме. Я в белоснежном открытом платье. Даже была мысль снять черно-белый ролик, но мы решили не ограничивать себя цветом. Больше ничего не скажу. Лучше увидите сами». Сюжет клипа не разглашается. Но известно одно, что Наталия и Алексей станцуют аргентинское танго. В предновогодней суете переговоры о дате съемок клипа перенесены, и будут продолжены уже после январских праздников. Но с выходом ролика, госпожа Орейро затягивать не собирается. Ей хочется этим клипом открыть весну.