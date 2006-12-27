Скандал! Анну Семенович избивали на тренировках (эксклюзивные подробности)

Анна Семенович после участия в проекте "Звезды на льду" стала вновь подумывать о возвращении в фигурное катание. Вероятно, девушка уже успела забыть, как тяжело ей давались спортивные успехи. Оказывается, партнер солистки "Блестящих" Роман Костомаров бил ее на тренировках. Поведать об этом Анна решила сразу после того, как ушла из спорта и подалась в шоу-бизнес, пишет "Экспресс-газета". Это интервью Семенович давала несколько лет назад, когда в ней еще кипела обида. "Рома оказался партнером с очень тяжелым характером, - говорила Семенович. – Он всегда надо мной издевался, специально кидал с поддержек, мог ударить. На льду постоянно стоял мат-перемат. За год катания с ним я узнала такие слова и выражения, которых до этого даже и не слышала". "Однажды Рома так уронил Аньку, что она получила сотрясение мозга, - добавил бывший бойфренд Семенович Даниил Мишин. – Потом я как-то прилетел к Аньке в Америку и застал ее сидящей в слезах у нашего друга – экс-чемпиона мира в парном катании Олега Овсянникова. "Меня избил Рома", - объяснила она". В то время девушка и представить не могла, что через несколько лет ей придется снова столкнуться с Костомаровым. Напомним, они были соперниками на телешоу "Звезды на льду". Завоевать первого места "Блестящей" так и не удалось, причем сама певица списывает все на несправедливость судей.