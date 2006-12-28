Списки претендентов на «Оскар» разосланы пяти тысячам членам Киноакадемии

Окончательные списки претендентов на получение престижной премии "Оскар" разосланы 5 830 членам Киноакадемии. Именно они будут принимать решение о том, кто станет победителем на предстоящей в Лос-Анджелесе церемонии. Заполненные бюллетени должны быть возвращены до 13 января, а через десять дней станут известный главные претенденты на "Оскар". Сообщается, что грядущая церемония награждения, которая по традиции состоится в Беверли Хиллз, станет "жаркой" для претендентов. По мнению кинокритиков, 2006 год ознаменовался достаточным количеством удачных фильмов, многие из которых претендуют на "Оскара" сразу в нескольких номинациях, сообщает AP. Среди претендентов на "Оскар", которые могут стать обладателями премии сразу в нескольких номинациях, называется лента Мартина Скорсезе "Отступники" и эпическая сага о Второй мировой войне "Письма с Иводзимы" Клинта Иствуда. Также стоит отметить, что в 2006 году за премию Американской киноакадемии будет бороться рекордное количество фильмов на иностранном (не английском - Телеграф) языке – более 60 картин. Ведущей 79-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в феврале 2007 года, станет актриса Эллен ДеДженерес (Ellen DeGeneres), у которой уже есть опыт ведения шоу. Кроме собственного шоу The Ellen DeGeneres Show, Эллен дважды вела церемонию награждения Emmy. Премия "Оскар" - ежегодная награда Американской академии киноискусств. "Оскар" присуждается за достижения в различных областях кино в 24 номинациях (лучший фильм, лучшая мужская и женская роли, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая работа художника, лучшая операторская работа, лучший анимационный фильм, лучший документальный фильм и других).