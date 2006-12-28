На дне рождении M1 Светлана Лобода засветила все свои интимные места

В Киеве, на дне рождении музыкального канала M1, на одной сцене собрались сразу все участницы скандальной группы ВиаГра - нынешние и бывшие. Была и Алена Винницкая (первый состав) - со своей группой, и нынешнее трио девушек. Не пришла разве что самая фигуристая Надя Грановская, из самого первого состава. (Надя теперь не поет, а работает телеведущей). Но как всегда больше всех эпатировала публику экс-ВиаГра- Светлана Лобода. Она славится не столько формами, сколько своими супер-сексуальными туалетами. На этот раз Света также не изменила себе. Была одета в настолько легкое и открытое платье, под которое даже трусики не понадобились. - Это мое одно из любимых платьев, - шепнула певица. - Оно очень сексуальное, мне нравится... Я люблю откровенные наряды, когда видно красивое тело. А вы разве нет? Как сообщает «Комсомольская Правда», Лобода чувствовала себя в таком наряде уверенно и расковано, чего не скажешь о помощнице певицы, которая изо всех сил старалась сохранить лицо экс-ВиаГры, и не засветить ее попу. Платье певицы то и дело норовило оголить ягодицы, а растерянная помощница, одной рукой отгоняя от попы Лободы фотографов, поддерживала платье - другой. Как поет Светлана Лобода, мало кто уже слышал. Ведь она сама считает, что голос в шоу-бизнесе - не самое главное.