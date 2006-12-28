Малахов подложил Лоле свинью (ФОТО)

Полной неожиданностью для ведущей обернулись съемки праздничной программы «Лолита. Без комплексов». Ее коллега по телевизионному цеху Андрей Малахов «порадовал» Лолу вкусным подарком, символом будущего года – огромной свиньей. Лолита и не предполагала, что Малахов готовит ей сюрприз – пятнистую свинью породы мини-пигги весом аж 20 килограммов. Впрочем, Андрей сам узнал об этом буквально за час до начала шоу. Идею предложили редакторы программы, а он ее с восторгом поддержал. Свинье по кличке Муся это явно не понравилось. Стоило ей попасть в «Останкино», как от скопления народа она стала дико визжать и пытаться вырваться. Только благодаря крепкому поводку хрюшку удавалось удержать на месте. Успокоил Мусю сам даритель. Он взял ее на руки и попытался подружиться. – Вот, Лола, тебе в новую квартиру новая Муся! – с этими словами Малахов протянул свинью хозяйке программы. Лола была в шоке: – Муся, я тебя боюсь! – воскликнула она и старалась оставаться на расстоянии поводка от животного. Лолита не осталась в долгу перед Малаховым и предложила ему с одной гостьей шоу на скорость собрать автомат.