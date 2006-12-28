Началова вернулась на сцену

Не прошло и месяца, как Юля Началова выписалась с дочкой из роддома, а она уже приступила к работе. Вчера молодая мама снималась в программе «Субботний вечер» на канале «Россия». Коллег по проекту очень удивил изменившийся имидж Началовой - она снова стала блондинкой. Сменив цвет волос, Юля объяснила поступок желанием вернуть все прежнее: и былую форму тела, и количество концертов. Впрочем, выглядит трудоголичная телеведущая очень достойно и не стесняется уже сейчас надевать откровенное платье с декольте и вновь носить шпильки, пишет газета «Твой день». - Я хочу как можно скорее вернуться в форму, поэтому с осторожностью отношусь к жирной, жареной пище, хотя специальной диеты не придерживаюсь, - поделилась Юля. - К марту, на который я запланировала пик концертной деятельности, я буду снова как тростинка, вот увидите! Я хочу спеть песню, снять и посвятить ее своей дочке. Подумав, Началова добавила: - Нет, не своей, НАШЕЙ - а то Женя очень обижается, когда я так говорю. Верочка не моя и даже не наша с ним - она общая любимица, мы обожаем ее всей семьей.