Александра Розенбаума не пропустили на собственный концерт, несказанно удивив многочисленных поклонников питерского барда. – Хватит с нас одного Розенбаума! – заметил один из его телохранителей и... оттолкнул артиста. «Артистом» оказался двойник певца – ярославец Николай Плешанов, который хотел передать подарок своему кумиру, пишет газета «Твой день». – Мне все говорят: у тебя муж – вылитый Розенбаум! – говорит жена двойника Ольга. – Николай очень любит песни Александра и был на всех его концертах в нашей области начиная с 80-х годов, но ни разу с ним не общался. Не удалось 55-летнему бизнесмену-двойнику подойти к мэтру и на этот раз.