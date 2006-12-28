Людмила Зыкина терпит адские боли

Из-за страшного недуга 77 летняя народная артистка Людмила Зыкина передвигается в инвалидной коляске и не может обходиться без посторонней помощи. Несмотря на советы врачей, Людмила Георгиевна категорически отказывается от операции, боясь, что поклонники увидят ее не в лучшем виде. К врачам отделения хирургии одной из московских клиник знаменитая певица обращается уже не в первый раз. Долгое время Людмилу Георгиевну мучают сильнейшие боли в ногах. Болезнь началась еще 30 лет назад, когда у великой певицы возникли проблемы с эндокринной системой организма. Постоянные концерты, гастроли и самоотверженная работа никак не позволяли ей уделить хоть немного времени своему здоровью. Поэтому, когда народная артистка наконец обратилась к медикам за помощью, заболевание, ставшее хроническим, вылечить было уже невозможно. Певицу измучили сильнейшие боли в ногах – каждый шаг причинял невыразимые мучения. Кровоточащие раны не позволяли нормально ходить, а обыкновенные движения стали пыткой. Зыкина не смирилась с болью, она научилась с ней жить... Несмотря на диагноз, медики делали все, что от них зависело: Людмиле Георгиевне назначали различные курсы лечения, но боль не уменьшалась. Наоборот, ноги постоянно отекали и доставляли невыносимые страдания. В последний раз Людмила Зыкина приехала в клинику на черном джипе «ниссан» с тонированными стеклами. За рулем сидела помощница певицы – припарковавшись, она достала из багажника складную инвалидную коляску. Людмиле Георгиевне помогли выйти из авто и усадили в кресло. Невзирая на чудовищную боль и страдания, народная артистка по-прежнему выглядела как королева. Роскошное манто, идеальный ярко-красный маникюр и царственная осанка выделяли знаменитость среди всех пациентов больницы. Лишь бесконечно печальные глаза и полное отсутствие макияжа говорили о том, что Зыкина серьезно больна. Посетители клиники мгновенно узнали любимую певицу, а она, заметив любопытные взгляды, смущенно улыбалась и прикрывала лицо рукой. – Она осталась великой, – говорит "ТД" убеленный сединами профессор. – Все тот же роковой взгляд, шикарная прическа без единого седого волоса. Только присмотревшись внимательно, можно заметить в глазах неуловимую, но такую щемящую тоску... Когда Зыкиной пришлось встать с кресла, на ее лице появилась гримаса боли и отчаяния – с таким трудом ей дается любое движение. Подоспевшие на помощь охранники подхватили певицу под руки и помогли подняться по ступенькам. У известного в столице сосудистого хирурга артистка пробыла всего двадцать минут. Врач отменил курс инъекций и назначил перевязки с мазью, подсушивающей кожу. – Людмила Георгиевна категорически отказывается от операции, – продолжает профессор. – Не хочет, чтобы поклонники видели ее теперешней. Желает остаться великой царицей на сцене, а не беспомощной женщиной в палате. Конечно, мы настаиваем на хирургическом вмешательстве, иначе может развиться паралич. Но в глубине души понимаем ее мотивы и преклоняемся перед таким волевым решением.