Звезды шоу-бизнеса отказываются работать в новогоднюю ночь

Все больше героев шоу-бизнеса предпочитают новогодним мегазаработкам шампанское и оливье в компании родных и близких. Среди тех, кто в ночь на 1 января берет отпуск, значатся и Алла Пугачева с Филиппом Киркоровым. Они отказались от новогоднего «чеса» и решили отпраздновать НГ вместе. Хотя еще пару месяцев назад Киркоров планировал отметить праздник в Киеве вместе со своим коллегой Андреем Данилко - Веркой Сердючкой. Но после воссоединения с Примадонной Филипп решил остаться в Москве, чтобы встретить 2007 год в кругу семьи: с Аллой Борисовной, Кристиной и ее мужем Михаилом Земцовым (они недавно официально зарегистрировали брак в Майами) и внуками Дени и Никитой. София Ротару (кстати, ее 20-минутное выступление под Новый год стоит $50 тыс.) отметит НГ в Ялте, в своем доме. Там соберутся все родственники певицы. Елку София Михайловна по традиции будет наряжать сама при помощи внуков. Максим Галкин отметит праздник в Подмосковье, на даче у своего старшего брата, с племянниками. А затем уедет кататься на лыжах в Ниццу. - Последние несколько лет я не выступаю в Новый год, - рассказал Олег Газманов. - Провожу этот праздник в семейном кругу. Нет ничего лучше, чем провести время с детьми: Марианной и Филиппом (Родион Газманов встречает Новый год отдельно. - Прим. авт.). В нашей семье существует замечательная традиция. Обычно на новогодние каникулы мы уезжаем кататься на лыжах в Альпы. И этот год не станет исключением. К сожалению, дочку мы оставим дома. Она еще мала для лыж, но в следующем году Марианна обязательно поедет с нами. - Я решил пожертвовать крутыми гонорарами за выступление на частных вечеринках и отметить наступление года Свиньи в кругу семьи, - сообщил "КП" Николай Басков. - Обычно я встречал НГ на сцене, а потом уезжал с супругой в теплые края, но в этом году у меня родился очаровательный сын Броня, и он у нас пока такой маленький, что мы не можем взять его с собой на отдых. Поэтому мы со Светой отпразднуем дома в Москве. - Мы всегда отмечали Новый год дома, а на этот раз рискнем отпраздновать в ресторане «Пушкин», - рассказали Валерия и Иосиф Пригожин. - С нами будут наши родители и дети. А после первого января улетаем в Швейцарию кататься на лыжах.