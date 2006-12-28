Известные телеведущие рассказывают, как встретят Новый год

28 декабря 2006, 15:04

Ведущие «1+1» открывают зрителям-читателям свой нехитрый секрет – где, с кем и как сложатся звезды в их приватных семейных торжествах. Алла Мазур: - В последние годы наслаждаюсь спокойной встречей Нового года дома с родными. Мама и папа недавно переехали в Киев, и теперь брат со своей семьей приезжают к нам в гости сюда. Замечательная, оказывается, штука: собраться всем вместе у елки, удивлять друг друга какими-то сюрпризами, болтать о жизни, придумывать новые добрые и смешные тосты, експериментировать с фото и видео, обзванивать родственников и знакомых – в общем, традиционный семейный праздник. Я просто последние лет восемь именно такого варианта новогодней ночи была лишена: с 97-го работала в эфире и 31-го декабря, и 1-го января, потому к родителям приезжала на Рождество (мы празднуем католическое), а к Новому году – возвращалась в Киев. Хотя и здесь было немало интересных и смешных приключений, и встретить Новый год с друзьями – не менее здорово, - сейчас вот очень ценю наши семейные посиделки. Ведь это тоже происходит в темпе самбы (как мы убедились на Танцах со звездами): и меня, и семью брата работа отпускает в последний момент, поэтому встречаемся буквально за несколько часов до курантов – и быстренько готовим стол и загадываем желания. Зато течение времени – ощущаем почти физически.

Рекомендации астрологов часто настолько отличаются друг от друга, что следовать им несложно: обязательно кто-то посоветует именно нужный тебе оттенок наряда. Потому особенно – этим не заботимся. Единственная дань суевериям  - решили в этот раз не готовить блюда из свинины: а вдруг и вправду свинка обидится?

В очередной раз попробуем успеть написать желание на салфетке, сжечь ее и выпить пепел с шампанским – пока куранты  бьют. Хотя это уже просто соревнование на скорость: ведь желания сбываются не зависимо от того, успеешь ты проделать все эти движения – или нет.

Одна из самых памятных историй о Новом годе – тоже скоростная. Меня забрали с работы сразу после вечернего эфира, через несколько часов мы уже были в Закарпатье, в карнавальных костюмах встретили Новый год, а уже утром – поехали в горы. Это был единственный год, когда ТСН не выходил в эфир 1-го января. Утром 2-го – я вернулась в Киев, и уже вечером – была опять в эфире. А вся компашка осталась и дальше кататься на лыжах: снега тогда было побольше, чем в этом году.


Анатолий Борсюк:

- Я всю жизнь отмечал Новый год дома с женой и детьми. И этот год не будет исключением. Стараюсь, поменьше приключений – потому что оканчиваются они плохо. Еще перед этим событием у нас 25-го декабря другой семейный праздник – день рождение нашей собаки Фродо. Ему исполняется три года. Все время крутится возле жены, ходит за ней по квартире, а когда она садится – забирается к ней на руки. Но мне он не конкурент. Он же не танцует. У нас в квартире один я танцор. Теперь еще после эфиров «Черным по белому» я научился пить хорошее вино, могу приготовить эротик-суши. Так что не было у меня конкурентов и не будет.

Никогда не задумывался – в чем встречать Новый год. Розовое и красное – это для магазинов одежды. Им важно продать свой товар. Из-за того, что все начинают одевать какую-то определенную цветовую гамму в новогоднюю ночь, она даже выглядит не сказочно - то, что становится достоянием всех, уже не интересно. Я что бы не одел – у меня всегда хороший год. Важно не в чем встретишь и не с кем – надо стараться, чтобы каждый день был хорошим. Тогда и год будет таким. Люди думают, что если они оденут красное, то «буде їм щастя» . Хорошо женится надо и устроится на хороший канал и клеевую зарплату получать – это лучший подарок на Новый год. И тога будет вам счастье.

Марина Кухар:

- В этом году меня в Киеве держат дела, поэтому отмечать буду без экзотики. Рассматриваю классический вариант с салатом «Оливье». Ни в какие гороскопы и астрологические рекомендации не верю, поэтому подстраиваться под них не собираюсь. Зато в новогоднюю ночь я загадываю желание – чтобы никого не потерять в новом году. Вообще каждый Новый год всегда получается непредсказуемый, поэтому даже на этот раз я не уверена, что «вариант с «Оливье» получится. Все еще может случиться. В эту ночь возможны не только чудеса, но и различные истории. Помню, как праздновала в Киеве Новый год в 1993 году. Мы собрались у друзей в центре города. Времена тогда были веселые и в четыре часа утра – слышим – на 9-м этаже дрожат стекла. От взрыва. С балкона видно, что на белом снегу чернеет впечатляющая воронка. Дальше все начинает происходить, как в гангстерском кино. Одна группа людей в малиновых пиджаках садится по машинам, из дома высыпают другие. Сухой треск стрельбы из пистолетов. Друзья объясняют, что в соседнем подъезде – ресторан. Кульминация этой Новогодней истории, когда вслед повыбегали подруги товарищей в малиновых пиджаках. Одна из них  держит на протянутой ручке кобуру, бежит за авто на каблуках, спотыкается, падает, но поднимается и  кричит неистово - настоящая боевая подруга – «Костик, ты забыл ВОТ ЭТО!». Ни один милиционер так и не появился. Тоже, наверное, Новый год праздновали. После такого - никакой экзотикой меня не проймешь.

Если честно, этим годом я не очень довольна. Было беспокойно. Было слишком много разочарования. Кажется, 2006-й перебрал статистическую в общих чертах норму и в этом, а не только и климатических прихотях. Год-реверс. Но спасибо ему за то, что он прибавил нам опыт. Какой ценой? Увидим в следующем.

Наталья Мосейчук:

Планы на новогоднюю ночь у меня всегда одинаковые – собираемся встречать у моих  родителей. Я очень устаю от людей, да и они тоже, поэтому мы будем в тесном семейном кругу – я, сын и родители. На рекомендации астрологов я вряд ли буду ориентироваться - для меня эти забобоны не актуальны. Поэтому предпочитаю встречать Новый год не в заявленном поросяче-розовом, а в том, в чем мне удобно. Новогодний ритуал у меня тоже неизменен – приготовление новогодних блюд спиной к телевизору, вслушиваясь в музыку фильма. В основном это «Ирония судьбы или …» Кстати, именно с этим фильмом вспоминаю один из ярких Новых годов – 1989-й. Я заканчивала 10-й класс в Бердичеве. Мой отец (военнослужащий) получил квартиру в Житомире. Пока шел ремонт, мы с мамой ее не видели. И вот 31 декабря, вечером, мы приехали из Бердичева в Житомир, идем по коридору и я чувствую свежий запах краски в подъезде, а на ступеньках  - елочные иголки. Новый год мы встречали в этой новой квартире, с еще не расставленной мебелью. История из «Иронии судьбы» очень похожа на нашу. Я еще пошла покупать торт к новогоднему столу и …заблудилась! В новом городе в поисках торта. Вернулась часам к 8-ми вечера. Запах краски, смешанный с елочным врезался на всю жизнь.

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