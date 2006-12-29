Юрий Никитин побился об заклад на свой «БМВ»

Известный украинский продюсер Юрий Никитин «обзавелся» новым проектом. У его нынешнего «подопечного» Василия Бондарчука бэк-вокалисткой была сама Тина Кароль. (Правда, то было еще на академическом концерте в училище имени Глиера). Светлана Лобода же выступала вместе с ним в одном из украинских мюзиклов. В канун Нового года состоялись съемки первого видео Бондарчука под руководством режиссера Евгения Тимохина. Интересно, что певец не захотел, чтобы его гримировали и причесывали, как это делают на съемках не только с девушками-звездами, но и с нашими парнями-певцами. Он наотрез отказался припудриваться, мотивируя это тем, что хочет предстать перед зрителями не в придуманном стилистами образе, а быть таким, какой он есть на самом деле. Кстати, дав послушать дебютную песню Бондарчука своей хорошей знакомой, Юрий Никитин заключил с ней пари. Именитый продюсер уверен, что уже к выходу третьего сингла БОНДАРЧУК соберет аншлаг в одном из киевских ночных клубов, в противном случае, Юра угостит приятельницу ужином ценой в свою продюсерскую зарплату или подарит ей свой «БМВ». Что ж, посмотрим…