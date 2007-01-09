Панайотов спустил гонорар на новогодний подарок

Самое яркое и запоминающееся празднование Нового Года у Саши Панайотова связано с Европой. Ещё два года назад, когда карьера молодого певца начала стремительно подниматься в гору, ему удалось первый раз в жизни выехать за границу. Сашу пригласили в Германию дать праздничный концерт. Артист отправился в Берлин, чтобы выступить в гостинице с одноимённым названием перед элитной публикой. Послушать удивительный вокал Саши собралось огромное количество российских миллионеров, отмечавших Новый Год с размахом. Такого роскошного праздника певец ни разу не видел. Не менее роскошным оказался и гонорар, о сумме которого Саша предпочитает молчать. Но стало известно, каким образом он потратил эти деньги. Почти всё ушло на покупку ящика шампанского «Дон Периньон». Безумно дорогой алкоголь певец привёз в Москву, где на Старый-Новый Год распил его в компании своих друзей. По словам самого исполнителя, он в этот момент чувствовал себя не хуже олигархов, перед которыми выступал. Источник: panaiotov.ru.