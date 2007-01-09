Жестокая месть Аллы Пугачевой

Вот уже второй года Алла Пугачева в канун Нового года появляется на телеэкранах в качестве хозяйки рейтингового шоу "Песня года". Бессменные ведущие программы Ангелина Вовк и Евгений Меньшов фактически отстранены от работы, и многие видят в этом месть Пугачевой "Песне года", в советские времена не жаловавшей примадонну. Сначала все шло по четко установленному плану: был сценарий, где четко прописали реплики Вовк, Меньшова, Пугачевой, пишет "Комсомольская правда". "Еще в субботу мы собирались дома у Аллы Борисовны, что-то корректировали, репетировали", - вспоминает Меньшов. Но на съемках в "Олимпийском" Алла Пугачева стала вести вечер по своему сценарию, в котором практически не осталось места Вовк и Меньшовую Выход артистов объявляла Алла Борисовна, отпускала шутки, смеялась. Несколько раз трио ведущих пересекалось на сцене, но Алла Борисовна оказывалась проворнее и первой объявляла выход артиста. В итоге ведущих вообще попросили покинуть сцену и читать свои реплики из-за кулис. Но нормально работать Меньшову и Вовк все равно не дали: их то просили объявить очередной номер программы, то грубо обрывали на полуслове, едва они брали микрофоны. "Через два часа я случайно услышал за спиной: "Да она просто решила их замочить", - говорит Евгений Меньшов. - Это было самое точное определение происходящего!" А Андрей Данилко в образе Верки Сердючки и вовсе назвал "Песню года" "Рождественскими встречами", сказав, что что наконец-то сбылась мечта его молодости - попасть на "Рождественские встречи Аллы Пугачевой". Вовк и Меньшов покинули "Олимпийский", а финал снимали без них. Телеведущие считают, что таким образом Алла Борисовна решила отомстить за многолетнюю обиду - звезду эстрады Гостелерадио не жаловало, и на "Песне года" Пугачева практически не появлялась. "Когда ситуация изменилась, ей неоднократно присылали приглашения, - вспоминает Вовк, - но она их игнорировала". Зато теперь ситуация полностью изменилась. Вовк и Меньшов фактически не принимают участие в процессе, им не дали даже посмотреть на смонтированный вариант программы.