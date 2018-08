Нонна Мордюкова госпитализирована в Центральную клиническую больницу. Актриса, которой исполнился 81 год, попала в больницу еще 30 декабря. Известно о госпитализации стало только сегодня. Об этом сообщил помощник председателя Союза кинематографистов России, кинорежиссер Клим Лаврентьев, передают "Вести.ру". "В первых числах декабря она была выписана, и мы регулярно поддерживали с ней телефонную связь. Перед Новым годом был решен вопрос о новой госпитализации актрисы", - сказал Лаврентьев. Нонна Мордюкова жаловалась на головокружение, сильные головные боли и слабость. Как передает РИА "Новости", врачи оценивают ее состояние, как стабильно тяжелое. Диагноз устанавливается. Ближайшую неделю Мордюкова проведет в ЦКБ. Напомним, что в ноябре актриса уже провела месяц в Центральной клинической больнице с подозрением на инсульт. Нонна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в Донецкой области. После окончания ВГИКа в 1950 году стала актрисой Театра-студии киноактера. Дебют Мордюковой в кино состоялся еще во время ее учебы - в 1947 году ее в числе прочих молодых актеров отобрал на главные роли режиссер Сергей Герасимов, который собирался экранизировать "Молодую гвардию" (1948). Нонне Мордюковой досталась роль Ульяны Громовой. Успех пришел к ней с выходом в 1955 году на экраны страны фильма Михаила Швейцера "Чужая родня", в котором она исполнила роль Стеши. Последующие киноработы выдвинули Нонну Мордюкову в число лучших актрис советского кинематографа. Актриса создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как "Простая история", "Журавушка", "Комиссар", "Русское поле", "Бриллиантовая рука", "Родня", "Трясина", "Мама". Всего на ее счету более 60 фильмов. Лауреат Государственной премии СССР (1949, за роль Ульяны Громовой в фильме "Молодая гвардия"). Лауреат Государственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых (1973, за роли в фильмах "Журавушка", "Председатель" и другие). Народная артистка СССР. Редакционным советом английской энциклопедии "Кто есть кто" ("Who is who") включена в десятку выдающихся актрис XX века. Получила премию "Кинотавр" в номинации "Премия президентского совета за творческую карьеру" за 1996 год. Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.