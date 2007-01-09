Бесшабашный Боря Моисеев

9 января 2007, 10:26

И не только на такое готовы пойти артисты, чтобы встретить Новый год достойно. Чумаков даже женщиной переоделся, лишь бы повеселить друзей. Но это все цветочки по сравнению с тем, как отличился Борис Моиссев. Самое яркое и запоминающееся празднование Нового года у Александра Панайотова связано с Европой. Ещё два года назад, когда карьера молодого певца только набирала обороты, ему удалось первый раз в жизни выехать за границу. Сашу пригласили в Германию дать праздничный концерт. Артист отправился в Берлин, чтобы выступить в гостинице перед российскими миллионерами. Такого роскошного праздника певец ни разу не видел. Не менее роскошным оказался и гонорар, о сумме которого Панайотов предпочитает молчать. Зато стало известно, каким образом он потратил эти деньги. Почти всё ушло на покупку ящика шампанского «Дон Периньон». Дорогой алкоголь певец привёз в Москву, где на Старый-Новый Год распил его в компании своих друзей. По словам самого исполнителя, он в этот момент чувствовал себя не хуже олигархов, перед которыми выступал. Солисты группы «Премьер-министр» прошлый Новый год запомнят надолго и не только потому, что это был первый праздник, который они провели вместе. Ребят совершенно неожиданно пригласили на вечеринку в частном доме, и они с радостью согласились. Однако музыканты поехали за город, не зная про особый dress code. Когда они попали на вечеринку, то были поражены, потому что все гости разгуливали по особняку в плавках и купальниках, и брюки «премьеров» мягко говоря, выделялись на общем фоне. Вячеславу Еськову и Василию Кирееву пришлось съездить в город за плавками. Хорошо, что они успели вернуться до полуночи и под бой курантов вместе со всеми гостями кричали: «С Новым годом!», после чего прыгали в бассейн. «Думаю, пляжная вечеринка в Новый год – это классный способ отметить праздник», - поделился впечатлениями Слава Еськов. Борис Моисеев рассказал, как он разыграл однажды серьезных людей во время новогодней вечеринки. Он выступал на New Year Party одной высокопоставленной персоны, соответственно, после нескольких песен его пригласили за стол. Все идет своим чередом, гости ждут, когда пробьет двенадцать, и тут певцу захотелось всех их разыграть. Он сказал, что знает, как сделать так, чтобы исполнилось желание, загаданное во время боя курантов. Сначала все отнеслись к этому заявлению снисходительно, потому что много таких, знающих, но потом заинтересовались и попросили рассказать. Моисеев рассказал им, что во время боя курантов надо обежать вокруг дома, повторяя при этом свое желание в слух, и чем больше раз повторишь, тем больше шансов, что исполнится. «И вы представляете, они побежали!- вспоминает артист, - Да так бегали, что пятки сверкали, при этом кричали «Хочу заработать миллион долларов в этом году! Хочу жениться на Анжелине Джоли! Хочу яхту!..» Когда гости поинтересовались, почему же Борис не бегает, то он ответил, что все его желания уже исполнились. Но потом Моисеева рассекретили, потому что он так хохотал, что все сразу догадались, что это был розыгрыш. Но благодаря общему праздничному настроению, никто не обиделся, а только посмеялись от души. Алексей Гоман и Мария Зайцева могут считать Новый год началом своих отношений. Когда влюбленные еще только флиртовали друг с другом, им нужно было поехать на новогодние гастроли. Концертный тур был продолжительный, приходилось много переезжать с площадки на площадку. И вот 1 января, уставшие после новогодней ночи, Алексей и Маша впервые поцеловались. Теперь праздник у них еще и ассоциируется с таким романтическим событием. Еще один участник «Народного артиста», Алексей Чумаков захотел отметить Новый год неординарно – переоделся в женщину. Он надел парик, женское платье, сделал макияж, только не удалось подобрать туфли на каблуках подходящего размера. Когда Алексей явился на вечеринку в таком виде, друзья даже не заподозрили, что это он. Потом уже постепенно они начали его узнавать, и это, естественно, вызвало взрыв хохота

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