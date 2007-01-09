Семья Валерии в центре скандала

Накануне Нового года популярная певица Валерия рассказала Дням.Ру о том, что сразу после празднества она вместе со всей семьей собирается отправиться в путешествие в Швейцарию. 3 января Валерия и Иосиф Пригожин с детьми уехали в швейцарский город Сант-Мориц. В аэропорту Франкфурта у Валерии возникли проблемы с перевозом техники (Валерия ехала со всем коллективом, так как ей предстояло важное выступление). Микрофон, клавишные и другую аппаратуру не разрешали взять в самолет. Разразился такой скандал, что звукорежиссера Валерии не хотели пускать в самолет. Иосиф Пригожин даже разговаривал с капитаном корабля, которому Валерия подписала и подарила свой диск. В итоге за 10 минут до вылета самолета ситуацию удалось решить положительно. В Сант-Мориц Валерия и Пригожин занимались йогой, ходили по магазинам (Валерия купила себе унты). Но, самое важное, певица поучаствовала в благотворительном концерте международной независимой организации милосердия Innocence in Danger ("Невиновность в Опасности"), которая выступает против сексуальной эксплуатация детей, особенно через Интернет. Были проданы все столы в зале. Многие отметили живое выступление Валерии и с восхищением говорили о ее концерте на следующей день. Валерии удалось собрать 300 тыс. франков (280 тыс. евро), которые пойдут на борьбу с педофилией во всем мире. "Я, будучи многодетной матерью, хорошо понимаю, что будущее детей в наших руках, - говорит Валерия. - И важно, чтобы мы объединили наши усилия и все вместе начали бороться со злом. Я не считаю мое участие в этой благотворительной акции чем-то особенным, это мой человеческий долг. Дети всегда должны быть окружены нашей любовь и заботой". В Швейцарии Валерия, Иосиф Пригожин и их дети пробудут до 20 января.