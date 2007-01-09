За 3$ млн Джордж Майкл развлечёт любого

Мода выписывать на частные вечеринки мировых поп-звезд стремительно набирает популярность среди российских олигархов. Особенно часто заморских знаменитостей можно встретить на подмосковных виллах во время новогодних праздников. Сколько артисты получают за участие в подобных пати, как правило, держится в секрете, но время от времени инсайдерская информация просачивается в СМИ, поражая обывателей астрономическим количеством нулей. Так, скажем, Джордж Майкл, по сведениям британских газетчиков, получил за выступление на загородной вечеринке у Владимира Потанина полтора миллиона фунтов. Новогоднее шоу проходило в поместье Потанина неподалеку от Москвы. Спортзал, переоборудованный по этому случаю в ночной клуб, смог вместить около 300 приглашенных. Гей-звезда, прибывшая в Москву на частном самолете в компании своего приятеля Кенни Госса и 20 музыкантов и бэк-вокалистов, появилась перед гостями никелевого магната далеко за полночь и, пожелав всем счастливого Нового года, исполнила в несколько укороченной версии программу своего недавнего европейского тура 25 Live. В частности, на концерте прозвучали такие хиты как Flawless, Jesus to a Child, Shoot the Dog и Careless Whisper. По словам одного из участников вечеринки, "все было просто невероятным". А к Yтру певец был уже дома. Полтора миллиона фунтов, или три с лишним миллиона долларов, которые получил Джордж Майкл, – это, возможно, самый крупный гонорар в истории российского шоу-бизнеса, отмечает газета Guardian. До этого одни из самых больших гонораров приезжим звездам предлагал другой российский олигарх, Сулейман Керимов. Некоторое время назад по его приглашению выступили популярные певицы Шакира и Кристина Агилера, которые, по некоторым данным, получили по $1 млн за 45-минутное шоу. Столько же Кристина Агилера получила, по слухам, и за исполнение трех песен на свадьбе самого молодого российского миллиардера Андрея Мельниченко, состоявшейся в сентябре 2005 года. Поговаривают, что, возможно, к Рождеству нагрянет в столицу Бритни Спирс. Якобы пригласил знаменитую блондинку владелец групп компаний "АСТ" и Черкизовского рынка Тельман Исмаилов Тельман Исмаилов, купив часовой концерт звезды за $1, 5 миллиона