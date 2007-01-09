Пугачева посвятила последнюю песню Киркорову

Алла Пугачева выпускает свой новый и, вероятно, последний альбом, песня "Приглашаю на закат" из которого посвящена Филиппу Киркорову. В настоящее время в Украине проходят съемки клипа на новый хит примадонны, режиссером которого выступил Алан Бадоев. Новый клип получится автобиографичным, в съемках также участвует дочь певицы, Кристина Орбакайте. Кристина Орбакайте сыграет в клипе не дочь Аллы Пугачевой, а ее подругу, сообщает "Комсомольская правда". По сюжету действия начинаются в 1970 годы, а заканчивается в наше время. Во время клипа звезде российской эстрады наряды пришлось менять шесть раз. Как сообщила стилист Аллы Пугачевой, Ольга Навроцкая, действия видео происходят в разные эпохи. "Одежда отразит все временные пласты. Парики, прически, макияж тоже будут отражать Аллу Борисовну в разные периоды ее жизни. Конечно, будет и знаменитый белый балахон", - сообщила стилист в интервью "КП". Ранее Алла Пугачева объявила, что собирается петь до 60 лет, после чего уйдет со сцены. Это будет уже не первый уход примадонны с эстрады. Тогда на вопрос чем она будет заниматься после ухода из эстрады, и как собирается "бороться с творческим зудом", Алла Борисовна ответила, что для этого есть множество способов, среди которых – и театр, и кино. Также певица сообщила, что уйдет со сцены "радостно и весело", отметив при этом, что "это не обязательно будет выглядеть, как прощальный концерт". Также известно, что Алла Пугачева станет хозяйкой нового концертного зала, который строится на месте ГЦКЗ "Россия".