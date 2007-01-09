Седьмая книга о Гарри Поттере возглавила рейтинг он-лайн магазина еще до выхода

Седьмая и последняя книга о Гарри Поттере возглавила рейтинг крупнейшего британского книжного он-лайн магазина задолго до ее выхода в свет. Стоит отметить, что дата выхода очередного произведения Джоан Роулинг еще не анонсировалась, равно как и его цена. "Это невероятное достижение", - отметил результат руководитель отдела книг британского Amazon. Поклонникам приключений юного волшебника Гарри Поттера не помешало вывести за восемь часов книгу на первое место среди заказов отсутствие информации о дате ее выхода и даже приблизительной цены, сообщает The Daily Mail. "Факт того, что книга является последней в эпопее, резко поднял спрос на седьмой том. Вероятно, заключительная сага станет настоящим бестселлером среди всех ранее изданных приключений Гарри Поттера", - заявил Кристофер Норс, руководитель отдела по продажам книг он-лайн магазина Amazon. Предыдущий рекорд принадлежал шестой книге, "Гарри Поттер и принц-полукровка", на которую в 2005 году было сделано более 1,5 млн. заказов. Для того, чтобы подогреть ажиотаж, руководство британского Amazon предваряет заказ слоганом, который неоднозначно намекает на смерть одного из главных героев повествования. Некоторое время назад также сообщалось, что британские букмекеры даже принимают ставки на смерть юного волшебника Гарри Поттера. Согласно предложенным вариантам, волшебник может погибнуть от собственной руки, от руки лорда Волдеморта, рыжеволосого друга Рон Уизли и постоянного противника Драко Малфоя.