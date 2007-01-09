Кого выгнали из «Дома-2»?

Впервые в истории проекта участника удалили по решению ведущих. Все началось еще с тех пор, когда Май расставался с Солнцем. Пара участвовала в проекте «Ребенок-робот». Новоявленный «папаша» явился на съемки выпимши, нагрубил ведущим и довел Солнце до того, что она просто собрала вещи и уехала обратно на «Дом-2». После девушка заявила на лобном месте, что их отношения с Абрикосовым закончены, так как Май очень изменился и не в лучшую сторону. Насколько это было верно, все убедились, когда он начал встречаться с Аленой Водонаевой. Не раз Абрикосов инициировал скандалы как со своей девушкой, так и с остальными участниками проекта, позволял себе оскорбления в их адрес и всячески подчеркивал свое превосходство. В конце концов Май испортил отношения со всеми участниками проекта. На днях Ксения Собчак вызвала Абрикосова на разговор, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Но он не только отказался общаться с ведущей, но и просто ей нахамил. - Это было последней каплей, - поделился с «КП» продюсер «Дома-2» Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ. - Май выбрал для себя не очень удачный образ эдакого циника. Не раз ему говорили, что это не приведет ни к чему хорошему. Но он не внял. Помимо всего, Май начал нарушать внутренний распорядок на проекте. Например, мог не явиться из поездки за периметр в назначенное время и отключить телефон. В конце концов было принято решение, что Май должен уйти с проекта. Об этом ему было объявлено на лобном месте.