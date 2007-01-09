Киркоров взялся за нового фаворита

Филипп Киркоров, как известно, очень любит принимать деятельное участие в судьбе претендентов на победу в конкурсе "Евровидение". В прошлом году артист опекал Диму Билана, а теперь вот взялся за звезду белорусского происхождения, победителя "Фабрики звезд" Диму Колдуна. Познакомился с молодым певцом Киркоров еще на "Фабрике". Колдун так понравился маститому исполнителю, что он даже подарил новому фавориту кулон с надписью "Love XXX". Сей подарок вызвал немало пересудов, но до того, как Колдун принял решение поучаствовать в "Евровидении" Киркоров с молодым человеком деловых контактов не имел. Теперь же ситуация изменилась, и Филипп вовсю помогает претенденту от Белоруссии. Уже на этой неделе Колдун улетает в Афины, где у Киркорова множество приятелей и полезных связей. "Там находится студия, где работает и записывается Филипп Киркоров, - рассказал сам Дима. - Мы с ним пообщались в конце декабря и решили записаться там. Я уже отдал паспорт на визу, вылетаю 10 или 14 января из Москвы. Летим всей толпой. И с Киркоровым, и с Дробышем". Раскрывать секрет своей конкурсной песни Колдун отказался. "Нет уж, не скажу, - уклонился от ответа Дима. - Я уже про одну сказал! Мы отслушали несколько вариантов, один и станет окончательным. Осталось только определиться с тональностью... Песня, которую мы запишем, уже будет "боеспособной". Но право поменять ее, думаю, мы все же оставим за собой. Все запишем, и с этой песней я прилечу обратно". Говорят, с Дмитрием Колдуном будет работать хореограф, который готовил номер Билану, пишет "КП в Белоруссии". "Говорят. Им, может, виднее, я не знаю, - сказал сам "фабрикант". - По мне, думать об этом рано. До "Евровидения" еще четыре месяца!"