Джеймс Кэмерон приступил к работе над фильмом «Аватар»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон приступил к работе над ранее анонсированном проектом "Аватар". Фантастическая лента станет первой для Кэмерона в качестве режиссера со времен работы на хитом прошлых лет, фильмом "Титаник". Съемки планируется начать в апреле 2007 года, а в настоящее время проводится заключительная подготовка. Сообщается, что фильм станет своего рода прорывом в кинематографии, так как при работе над "Аватаром" Джеймса Кэмерона используется новая технология цифрового формата 3D, а также уникальная фотореалистичная компьютерная анимация, сообщает пресс-релиз 20th Century Fox. Проект не является новым, Джеймс Кэмерон лелеял его в течение десяти лет, однако до сегодняшнего дня уровень технологий не позволял воплотить в жизнь задуманное, передает Comingsoon. "Этот фильм – настоящая мечта. Мы создадим новый мир, с его экосистемой, растениями, животными, существами, которые разговаривают на своем языке и имеют культуру, в корне отличающуюся от человеческой", - заявил режиссер. Кроме того, Джеймс Кэмерон планирует создать фильм, используя тот же подход, что и во время съемок "Титаника", когда на одну из главных ролей был приглашен молодой и мало известный на тот момент актер – Леонардо ДиКаприо. В новом проекте в образ главного персонажа по имени Джейк Салли (Jake Sully) перевоплотится австралийский актер Сэм Вортингтон (Sam Worthington). Релиз фантастической ленты, которая рассказывает о событиях, отстоящих от настоящего времени на 200 лет вперед, состоится не ранее 2009 года. В "Аватаре" повествуется о ветеране межпланетных войн, который попал на другую планету, населенную враждебно настроенной к землянам расой, пытаясь выжить любой ценой. Несмотря на подобную завязку сюжета, режиссер отметил, что в фильме будет минимум стрельбы.