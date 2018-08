Экс-басист Pink Floyd записал песню в соавторстве с композитором «Властелина колец»

Экс-басист Pink Floyd Роджер Уотерс записал песню в соавторстве с Ховардом Шором, композитором саундтрека для киноэпопеи "Властелин колец". Свою руку к проекту приложил и саундпродюсер Pink Floyd Джеймс Гатри, проработавший с группой более 25 лет. Новое творение Уотерса было создано для фильма "Последний Мимзи", который выйдет на экраны в марте. "Мне доставило огромное удовольствие работать с Бобом Шэйем и Ховардом Шо над The Last Mimzy", отметил в официальном пресс-релизе Роджер Уотерс. "Мне кажется, что вместе мы смогли затронуть все темы фильма, между лучшими и худшими сторонами человеческой сущности и о том, как детская невинность может одержать над всем этим победу", - добавил музыкант. Как сообщает пресс-релиз, песня "наполнена теплом и была вдохновлена темой, затронутой в ленте – тонким балансом между экологией и современными технологиями". Песня под названием Hello (I Love You) прозвучит в начале ленты, а затем под конец фильма и станет фоновой музыкой во время титров. Классический состав Pink Floyd записал в 1970-е годы крупнейшие альбомы группы: Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. К уходу Роджера Уотерса из группы привела его затянувшаяся ссора с гитаристом и вокалистом Дэвидом Гилмором. После этого музыкант начал сольную карьеру, параллельно пытаясь через суд запретить остальным трем музыкантам использовать название Pink Floyd. Дэвид Гилмор в ответ затеял мировое турне и выпустил концертный альбом The Delicate Sound of Sunder. В 2005 году исполнилось 40 лет со дня основания группы. Тогда же Pink Floyd вошли в Британский Зал славы рок-н-ролла.