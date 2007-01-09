Губин тайно приехал к бабушке худеть

- Ой, девочки, это ж Губин! – зашептались девушки на ресепшне фитнес-клуба «Fitness Land», куда неожиданно в минувшее воскресенье пришел «мальчик-бродяга». Как оказалось, Андрей приехал в Уфу на Рождество к бабушке. А в спортзал пришел вместе с двоюродным братом. На вопрос, почему он проводит новогодние каникулы на тренажерах, певец сказал: - Худеть надо. А когда мне надо похудеть, я начинаю ходить в спортзал и довольно быстро сбрасываю вес. Лучшая диета, по мнению Андрея Губина, – это когда мало ешь и много бегаешь. Впрочем, есть все подряд не стоит, лучше всего подходит бульон с курицей. - И для желудка полезно, и особо не толстеешь, - посоветовал Андрей. Впрочем, выглядел певец отлично. В ближайшие дни Губин собирается покататься на горных лыжах и съездить в Нефтекамск, чтобы проведать еще одних родственников, пишет «Комсомольская правда – Уфа». В Уфе Губин бывает довольно часто – раз в полгода уж точно. И в этот раз свой визит певец афишировать не собирался: - Я не то чтобы инкогнито… Приехал сюда песни писать. В Москве очень много шума, суеты, а здесь отрешаешься от всего этого. - Какие-то секреты открыть уже можете? О чем новые хиты? - Недавно песню написал про Лену. Девушка была Лена... любимая. - Почему «была»? - А ушел я от нее. Вот песню на память подарю – пусть вспоминает. Хорошая девушка… - вздохнул певец. Кроме записи нового альбома, в планах на будущее – обязательно дать концерт в Уфе: - Очень люблю Уфу и хочу спеть летом на каком-нибудь празднике, - признался артист.