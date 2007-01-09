Беременная Буланова ушла от мужа

- Мои отношения с Владом были каким-то наваждением, я немного не рассчитала, что романтика так быстро закончится, и начнутся будни, где мы окажемся с еще вчера любимым мной человеком совершенно чужими. Так Татьяна Буланова сегодня рассказывает о своем браке с капитаном питерского «Зенита» Владиславом Радимовым. С грустью, нежностью и печалью. Нелады в семье назревали постепенно, но критической ситуация стала совсем недавно - когда Булановой так и не удалось выкроить время, чтобы отметить год совместной жизни с Владом. А ведь певица так мечтала о пышном празднике, на котором поразит воображение гостей новым роскошным нарядом, который специально был приобретен к этой дате, пишет «Экспресс газета». 18 октября, в годовщину свадьбы, Татьяна была на гастролях, вернулась лишь к концу месяца и сразу стала готовиться к сольному концерту в Москве. Это и стало последней каплей. Как рассказывает одна из близких подруг Татьяны, Влад не переносит совместной работы своей жены с продюсером и бывшим мужем Николаем Тагриным. Перед концертом в Москве Радимов даже ставил певице условие: либо она прекращает сотрудничать с «бывшим», либо он уйдет. Дошло до того, что на одной из вечеринок после Таниного концерта мужчины чуть не начали выяснять отношения с помощью кулаков. Это очень расстраивает Татьяну, но менять продюсера она не хочет. И признается в интервью, что ей гораздо комфортнее было раньше, рядом с Колей. - Я с ностальгией вспоминаю те времена, когда мы вместе работали и отдыхали, - рассказывает певица. - Николай меня понимал, я - его... Влад многое старается делать для меня, чувствую, что он меня любит, но для совестной жизни этого мало. С Колей у нас никогда не возникало долгих размолвок. Сейчас я вся на нервах. С Владом вижусь редко, скучаю. И признаю свою вину. Но именно в этом заключается моя жизнь - переезды, гастроли... Еще одной причиной семейных неурядиц актриса называет то, что с нынешним мужем они живут в разных «плоскостях». - Я люблю тусоваться, выходить в свет с любимым мужчиной, - призналась Татьяна. - И эти выходы должны быть не только на стадион. Никого не хочу обидеть, но спорт терпеть не могу. В общем, что-то запуталась я совсем. А ведь перед свадьбой Коля меня предупреждал, что роман с Владом принесет мне немало сюрпризов! Сказав последнюю фразу, Буланова сразу пожалела о своей откровенности: Ой, зря я это сказала! Вы уж как-то помягче про все напишите. Влад меня прибьет, вы ведь видите, как он порой бывает несдержан на поле. А вообще он хороший. Так для меня старается, а я такая... - певица не сдержала слез. В конце осени Татьяна отправилась с Радимовым отдыхать в жаркие страны. А по возвращении призналась друзьям, что ждет ребенка. Давать комментарии по этому поводу певица пока воздерживается. Причиной тому - очередная разборка с Радимовым, который, по слухам, после путешествия так домой и не вернулся. Мобильный Влада не отвечает вторую неделю. Когда супруг появится дома, Буланова не знает. Не молчит один Тагрин. - Очень рад, что Таня решила рожать, - признался продюсер. - Если она в конце концов поймет, что любит меня, и возвратится, я готов воспитывать ее ребенка, как своего.