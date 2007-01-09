Певица Мара оказалась не лесбиянкой

Всем своим творчеством рок-принцесса Мара старательно подкрепляла имидж «розовой» девочки. Признавалась, что считает своей лучшей подругой существо непонятного происхождения - певицу Бутч, продавала диски через сайты гомосексуалистов и никогда не заикалась о любви к мужчинам. Дело дошло до того, что в прошлом месяце, когда некая радикальная экстремистская группировка из Ижевска попросила не приезжать в их город певиц-лесбиянок, Мара оказалась среди персон нон грата, к которым, кроме нее, причислили Земфиру и Светлану Сурганову. Оказалось, что провинциальные революционеры лохонулись. По сведениям, просочившимся из окружения певицы, в новом году она выходит замуж, пишет «Экспресс газета». И не за тетку с усами и небритыми подмышками, как хотелось бы многим поклонникам Мариного творчества, а за обыкновенного мужика - питерского музыканта.