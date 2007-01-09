Евгений Осин устроил разборку с лидером группы «Дюна»

На третий день после Нового года певец Евгений Осин в одном из столичных ночных клубов устроил разборку с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным. Поздно вечером такие подзабытые «звезды», как Владимир Кузьмин с супругой Катей, Марина Хлебникова, Алексей Глызин с женой Соней, Владимир Пресняков без своей подружки Наташи Подольской, Виктор Рыбин и Наташа Сенчукова, Евгений Осин с супругой Олесей Молостовой собрались на дружескую новогоднюю встречу. Выпивая и закусывая, кумиры 90-х довольно быстро дошли до нужной кондиции. Захмелевшая супруга солиста «Дюны» Наталья Сенчукова в беседе с молодой женой Осина принялась намекать ей, что именно она стала причиной развода Евгения и его бывшей жены Натальи. На что вмешавшийся певец вежливо ответил Сенчуковой, что со своей бывшей супругой он развелся два года назад зимой, а с Олесей они познакомились летом. Дальше Евгений принялся громко разъяснять Наташе и всем собравшимся, что во всем «виноваты «желтые» газетенки для бабушек, которые постоянно врут о личной жизни артистов» и вообще «хотят сделать из Осина не просыхающего “алкаша”». Выслушивая длинный монолог певца, компания соглашалась с ним буквально по всем пунктам. Но спустя мгновения Сенчукова начала снова отпускать язвительные насмешки в адрес Олеси. От такой наглости коллеги Евгений пришел в негодование и решил отстаивать честь своей возлюбленной кулаками, в ярости бросившись на Виктора Рыбина. Завязалась потасовка, в которой досталось и Владимиру Преснякову, попытавшемуся разнять драчунов. После пятнадцатиминутного выяснения отношений буйного Осина с женой отправили на такси домой.