Попытка №2: «ВИА Гра» записала второй англоязычный альбом и готовится покорить Европу

Группа «ВИА Гра» записала второй англоязычный альбом, на выпуск которого продюсеры коллектива ведут переговоры с рядом крупных европейских рекорд-лейблов. По словам Константина Меладзе, диск ориентирован непосредственно на европейского слушателя. Поскольку в Европе немалым спросом пользуются фольклорные произведения, Константин Меладзе включил в некоторые песни альбома украинские и грузинские этнические ноты. Если продюсеру трио удастся достигнуть договоренности с западными издателями, диск поступит в продажу в магазины Европы уже весной, сообщает «Интермедия».