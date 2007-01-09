Бритни Спирс обещает поклонникам «захватывающий год»

Поп-певица Бритни Спирс сообщила, что готовит для своих поклонников "захватывающий год". Проведя некоторое время в развлечениях в клубах Лос-Анджелеса, певица, по ее собственным словам, "заматерела и потратила много времени в размышлениях". Также Бритни объявила, что чуть позже в 2007 году свет увидит ее новый музыкальный альбом. "Я усердно тружусь над новым диском, однако не могу пока сообщить точную дату его релиза", - сообщила Бритни Спирс. "Думаю, что грядущий год станет самым классным, который принесет радость моим поклонникам, а я сама поднимусь на новый уровень", - добавила поп-певица. В то же время, не все так безоблачно в профессиональной карьере Бритни Спирс. Некоторое время назад певица была приглашена в качестве ведущей шоу в один из популярных клубов Лос-Анджелеса. Однако после долгого перерыва в работе она не смогла выдержать темп и в какой-то момент заснула (уже после проведения презентации). По мнению организаторов вечеринки, Бритни Спирс нарушила контракт, не проведя весь вечер на ногах. Теперь под вопросом находится ее гонорар в 400 тыс. долларов. Кроме того, на грани закрытия находится и популярнейший фан-сайт певицы, который существует с 2000 года. По словам ведущего сайта, "Бритни стала терять свою индивидуальность, за которую ее так любили поклонники". Вероятно, певица сможет поправить свою пошатнувшуюся репутацию выходом нового альбома. Стоит отметить, что последний диск In the Zone вышел в 2003 году. Вскоре после этого Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна, прожив с которым около двух лет, подала на развод.