Актер Вадим Захарченко скончался в Москве

В Москве на 78-м году жизни скончался актер Вадим Захарченко. Актер скончался 2 января в больнице, прах Захарченко будет захоронен на 40-й день на Бабушкинском кладбище, где похоронены его жена и внук. Как сообщила журналистам дочь актера Наталья, в 20-й городской больнице, ему была сделана операция по поводу ущемления грыжи. "Но последующее лечение не дало положительных результатов", - сказала она. По словам дочери, последние шесть лет актер не снимался в кино из-за плохого самочувствия, хотя предложений было очень много, сообщает ИА REGNUM. Вадим Захарченко родился в 1929 году в Новосибирске, учился в Одесском мореходном училище, затем во ВГИКе у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Вадим Захарченко почти не играл главных ролей. Он вошел в историю как блистательный эпизодник, характерный актер второго плана. С одинаковым успехом играл бандитов и интеллигентов, убийц и врачей, занудливых соседей и веселых попутчиков. В любом образе он был органичен и естественен. От работы не отказывался, потому иногда мелькал в совершенно проходных эпизодах. Он считался мастером эпизода, на его счету более 250 ролей в кино, среди которых работы в картинах "Тихий Дон", "Вий", "Пропавшая экспедиция", "Ошибка резидента", "Печки-лавочки" и другие.