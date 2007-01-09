В Херсонесе открылась фотовыставка, посвященная празднованию Рождества

В честь праздника Рождества Христова в нижнем храме Свято-Владимирского собора заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе открыта фотовыставка профессора Юрия Рудова "Золотые купола". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в экспозиции представлено более 200 фотографий знаменитых монастырей и храмов Святой земли, России и Украины. Среди них - базилика Рождества Христова в Вифлееме, церковь Благовещения в Назарете, базилика святителя Николая в Барии, заоблачные монастыри на высоте 1500 метров в Метеорах; рождественские храмы в Ярославле, Суздале, Новгороде, Вологде, Киеве, Севастополе, Одессе, Донецке; кафедральные соборы во Владимире, Пскове, Харькове, Виннице, Хмельницком. Выставка продлится до конца января.