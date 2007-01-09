Как Виктор Ющенко и Жерар Депардье Рождество отмечали (ФОТО)

Новогодние праздники Президент Украины Виктор Ющенко с семьей встречал в своей резиденции “Синегора” в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области. 3 января в гости к Виктору Ющенко прилетел Президент Грузии Михаил Саакашвили с семьей, сообщает Униан. На следующий день Президенты Украины и Грузии вместе с женами посетили город Коломыю на Прикарпатье. Они осмотрели экспонаты Музея народного искусства Гуцульщины и Покутья имени Йосафата Кобринского. Потом гости пешком прошли к единственному в Украине Музею писанок, где хранится свыше 5 тыс. экспонатов. В канун Рождественских праздников Президенты Украины и Грузии со своими женами посетили Манявский Скит, что в Богородчанском районе Ивано-Франковской области. Вместе с президентами в Манявский монастырь пожаловал известный французский киноактер Жерар Депардье, который приехал в Украину по приглашению Виктора Ющенко. Жерао Депардье считает семью главы государства “своими хорошими друзьями”. Актер признался, что ему нравится Украина, а особенно украинки. Фото Николая Лазаренко (Униан)