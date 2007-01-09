Дима Билан и Сергей Лазарев жарко поздравили Рудковскую

Московскому празднованию Нового года в компании друзей Дима Билан предпочел компанию семьи своего продюсера Яны Рудковской. С продюсером и ее детишками он провел в Сочи все праздничные дни. За время совместной работы Билан настолько привязался к семейству Яны, что оставил в Москве родных и близких, проигнорировав все столичные вечеринки, и приехал в южный город поздравить Яну с днем рождения, дать праздничный концерт и провести вместе время. Преданный певец, ставший, по признанию Яны, настоящим членом ее семьи, ни на шаг не отходил от Рудковской и ее родных. Вместе с другими звездами, специально прилетевшими в Сочи, они провели и новогоднюю ночь, и последовавший день рождения Яны. Поклонников давно интересовало, что же изобретательный Билан подарит в день рождения любимому продюсеру. Однако Дима остался верен собственной загадочности и доложил Рудковской, что специально заказанный подарок дожидается ее в Москве. Одним из первых на празднование дня рождения Яны прибыл ее близкий друг Филипп Киркоров, который, словно извиняясь за отсутствие на прошлой вечеринке именинницы в южном городе, преподнес ей самый шикарный, по ее словам, подарок. Для начала Филипп Бедросович удивил любимую бизнес-вумен белой статуэткой Козерога – девушкой с рогами из изысканного датского фарфора, а позже певец удивлял Рудковскую уже вместе с ее детьми. - Вы когда-нибудь видели, чтобы на плече у степенного Филиппа висели дети? Вот и я не видела, а мои - висели, - рассказывает "ТД" восторженная Рудковская. – Один на нем, второй на Отаре Кушанашвили, который был ведущим вечеринки. Ребята так давно не веселились… На глазах у умиленных гостей Филипп Бедросович буквально затискал мальчиков. - Он носил их «и в руках, и в зубах», - смеется Яна. Устроив цирковое шоу с поп-королем, детишки Рудковской задали вечеру по-настоящему домашнее настроение, которому поддались даже самые скромные звезды. Сергей Лазарев, подаривший Яне красивейшую венецианскую маску, вместе с Киркоровым показал мастер-класс по живому исполнению цыганочки. Последовав их примеру, вокальными талантами пустились хвастаться «фабрикант» Прохор Шаляпин и певица Алекса. - Я себе и представить не могла, что праздник может проходить в таком «добром» режиме: после массового поедания трехъярусного торта, который мне подарили, мы всем составом отправились на площадку перед отелем, к морю, где пускали в небо разукрашенные в мою честь воздушные шары и любовались салютом.