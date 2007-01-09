Леонид Агутин и Анжелика Варум готовят сольные альбомы

Леонид Агутин заканчивает работу над новым сольным альбомом, релиз которого ожидается в первой половине 2007 года. Как рассказала корреспонденту Intermedia пресс-атташе артиста Наталья Николенко, в декабре под руководством фотографа Юрия Богомаза состоялась фотосессия для новой пластинки, а с 4 по 17 января в Лос-Анджелесе пройдет сведение музыкального материала, который записывался в течение года на тверской студии «Салам». В работе примут участие как американские звукорежиссеры, так и постоянный российский звуковой «соавтор» альбомов Леонида Игорь Лалетин. Анжелика Варум планирует в наступающем году выпустить сольный альбом. Это событие должно было произойти еще в 2006 году, но по ряду причин артистка сама отказалась издавать готовый материал. Как сообщила пресс-атташе певицы Наталья Николенко, сейчас идут переговоры с лейблами, и менеджмент Анжелики надеется, что они завершатся успешно.