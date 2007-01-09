Миноуг заткнула Мосс за пояс

Певица Кайли Миноуг заняла первое место в списке самых стильно одетых знаменитостей 2007 года. Он был составлен американской версией глянцевого журнала Glamour на основе опроса читательниц. 38-летняя исполнительница обошла супермодель Кейт Мосс, которая стала лучшей в минувшем году. В то время как Миноуг в прошлогоднем рейтинге находилась лишь на 26 месте. "Вернувшись в шоу-бизнес после болезни, Кайли стала более женственной. Она все так же сексуальна, однако уже не щеголяет в откровенных и вызывающих нарядах, которые так любила раньше", - говорит редактор издания Джо Элвин. Второе место в списке занимает жена футболиста Дэвида Бэкхема Виктория, чей стиль в последнее время стал более элегантным и классическим. На третьей строчке рейтинга "стиляг" расположилась актриса и светская львица Николь Ричи. Модель Кейт Мосс, признанная икона стиля, заняла лишь четвертую строчку. На пятом месте находится актриса Сиенна Миллер, известная по фильму "Казанова". Glamour также назвал Дэвида Бэкхема самым стильным мужчиной года. Бойфренд же Кейт Мосс, рок-музыкант Пит Доэрти, был признан "самым неудачно одетым представителем мужского пола".