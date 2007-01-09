У Коляденко новая пассия (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ)

У экс-бой-френда Ирины Билык Дмитрия Коляденко похоже появилась новая подружка. С этой таинственной незнакомкой хореограф встретил новый год и провел шесть незабываемых дней. «Она подарила мне дни счастья, радости и надежды. Я каждый день дарил ей букеты желтых цветов, – поделился с корреспондентом «STARS» Дмитрий. – Я вычитал, что желтый-- это не цвет разлуки, а цвет богатства и благосостояния. Именно поэтому я выбрал для себя желтую машину. Надеюсь, что с новой девушкой у нас все будет хорошо. Нахожусь в стадии ухаживания за ней. Скажу вам по секрету: «Я в ожидании чего-то необыкновенно хорошего…». На вопрос, кто же эта дама, Дима только напустил тумана: «Пока не скажу. Боюсь спугнуть свое внезапно нагрянувшее счастье…Но это очень известный человек.». В новом году Дима обещает удивить всю Украину неким супер-проектом, в который его пригласили работать. «Это очень интересный проект! Вы будете удивлены. Но пока я не подписал контракт вы из меня не вытяните не слова» - вновь темнил Коляденко. Старый новый год Коляденко встретит на сцене. Диму с его коллективом пригласили выступать с сольной программой на корпоративной вечеринке в Днепропетровске.