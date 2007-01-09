Как Пугачева замочила на «Песне года» Вовк и Меньшова

В этом году песенному фестивалю «Песня года» исполняется 35 лет. Сейчас им руководит Игорь Крутой, ставший популярным благодаря именно этой программе. Когда-то он пообещал постоянным ведущим Ангелине Вовк и Евгению Меньшову, что в их судьбе ничего не изменится. Так и было. До тех пор пока Алла Пугачева не положила глаз на рейтинговую «Песню года». Год назад она осторожно попросилась в соведущие, а в этом году уверенно взяла бразды правления. Запись программы превратилась в супербенефис Примадонны. Алла Борисовна единым росчерком пера вычеркнула треть исполнителей, заменив их своими любимчиками. На сцену юбилейного вечера в итоге не вышли Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Валентина Толкунова. Сперва все шло пристойно: был сценарий, где четко прописали реплики Вовк, Меньшова, Пугачевой. - Еще в субботу мы собирались дома у Аллы Борисовны, что-то корректировали, репетировали, - вспоминает Меньшов. А в воскресенье в стотысячном «Олимпийском» грянула буря, пишет "КП". Уже через пять минут Примадонна стала вести вечер по своему сценарию. Места Вовк и Меньшову в нем не было: выход артистов объявляла Алла Борисовна. Сама шутила, сама своим шуткам смеялась. Несколько раз трио ведущих пересекалось на сцене, но Алла Борисовна оказывалась проворнее и первой объявляла выход артиста. Ведущих попросили покинуть сцену и читать свои реплики из-за кулис. На сцене царили Примадонна и ее свита. Но и за кадром телеведущим не дали работать: их то просили объявить очередной номер программы, то грубо обрывали на полуслове, едва они брали микрофоны. - Через два часа я случайно услышал за спиной: «Да она просто решила их замочить», - вспоминает Евгений Меньшов. - Это было самое точное определение происходящего! Андрей Данилко, точнее, его героиня Верка Сердючка, сказал со сцены, что наконец-то сбылась мечта его молодости - попасть на «Рождественские встречи Аллы Пугачевой»... А Вовк и Меньшов просто покинули «Олимпийский». Финал снимали без них. Телеведущие считают, что таким образом Алла Борисовна решила отомстить за многолетнюю обиду - в доперестроечные годы будущую Примадонну не жаловало Гостелерадио. Пугачева вышла на сцену «Песни года» раза три, не больше. - Когда ситуация изменилась, ей неоднократно присылали приглашения, - вспоминает Вовк, - но она их игнорировала. И вот час расплаты настал. Телеведущие полностью отстранены от процесса. Им даже не дали взглянуть на смонтированный вариант. Передачу они смотрят как простые телезрители - по телевизору, первого января. - Если бы нам просто сказали перед съемками: вы много сделали для программы, хорошо поработали, спасибо, но пора уступить дорогу другим, мы бы все поняли и не обиделись, - рассуждает Ангелина Михайловна, - но зачем было давать нам такую публичную пощечину, превращая фестиваль в «Рождественские встречи»?