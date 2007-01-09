Деликатес для Аниты Цой - лапша быстрого приготовления

Анита Цой известна не только своими песнями, но и тем, что постоянно работает над своей внешностью и ведет здоровый образ жизни. Она бросила курить после семнадцати лет борьбы с этой вредной привычкой. Каково же было узнать, какую именно вредную привычку певица все-таки сохранила! В разгар новогодних телесъемок очень удивительно было увидеть Аниту Цой в артистическом буфете Кремлевского Дворцы съездов, которая поглощает с аппетитом и причмокиванием... самую обычную лапшу быстрого приготовления "Доширак". Анита с удовольствием съела все содержимое коробочки, и даже допила оставшийся от лапши бульон! Открывшей от неожиданности рот Жанне Фриске, сидевшей с ней за одним столиком, Анита объяснила, что очень любит такую корейскую лапшу, несмотря на то, что многие врачи категорически не рекомендуют подобное питание. - Я с детства питаюсь такой лапшой, и сейчас для меня настоящее удовольствие съесть пакетик лапши быстрого приготовления! - оправдывалась Анита. - Ну и что, что вредно? Зато вкусно и очень остро! Однако Жанна Фриске все-таки не рискнула последовать примеру своей подружки, и не позволила себе ничего, кроме пары диетических йогуртов. Стоит напомнить, что Анита Цой сейчас пишет целую книгу о здоровом образе жизни. Любопытно, скроет ли она в ней свое компрометирующее пристрастие.