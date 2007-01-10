Хазанов отменил концерты из-за инсульта

Сейчас артист восстанавливает здоровье в Израиле Перед новогодними праздниками с известным артистом и руководителем Театра эстрады Геннадием Хазановым произошло несчастье. За несколько минут до начала очередного выступления у актера случился гипертонический криз. В Театр эстрады срочно выехала бригада «Скорой помощи». Осмотрев Хазанова, врачи постановили, что актер перенес микроинсульт. Медики настаивали на срочной госпитализации. Но артист наотрез отказался, заявив, что будет лечиться дома. - Сейчас Геннадий Викторович находится в Израиле, - рассказала «КП» секретарь Театра эстрады. - Вернуться должен 13 января. Как известно, Хазанов имеет двойное гражданство - российское и израильское, и часто ездит отдыхать на Землю обетованную. В связи с внезапной болезнью артиста все спектакли с его участием отменили. Речь идет не только о постановках Театра эстрады, но и о спектакле «Город миллионеров», который идет в «Ленкоме». - Мы заменили «Город миллионеров» на другую постановку, - рассказал «КП» заместитель директора театра Сергей Вольтер. - Надеемся, что он скоро поправится, на 23 - 24 января запланировано его выступление.